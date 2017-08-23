Обвиняемый во взломе Yahoo не признал себя виновным в суде в США

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Обвиняемый во взломе Yahoo канадский гражданин, выходец из Казахстана Карим Баратов предстал перед судом в Сан-Франциско, передает агентство Блумберг из зала суда.

Баратов заявил о своей невиновности и согласился на задержание до процесса, поскольку суд отказал ему в выходе под залог.

Ранее обвиняемый сам согласился на экстрадицию из Канады, заявив, что хочет, чтобы его дело продвигалось вперед. Канадский судья при этом предупредил сторону защиты, что Баратов может столкнуться с новыми обвинениями со стороны США после того, как согласился предстать перед американским судом.

Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто. По данным минюста США, уроженец Казахстана Баратов является обладателем канадского паспорта. МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства этой страны.

Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый, хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Прокуроры в США утверждают, что это могло быть сделано от имени российского правительства. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.