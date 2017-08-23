В Британии мужчина, готовивший теракт в самолете, получил 18 лет тюрьмы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британский суд приговорил Надима Мухаммада к 18 годам заключения за подготовку теракта на борту самолета в аэропорту Манчестера, пишет издание Telegraph.
Служба безопасности воздушной гавани задержала 43-летнего Мухаммада в январе. Мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство, начиненное булавками, батарейками и фломастерами, на борт лайнера авиакомпании Ryanair в Бергамо.
Бомба не содержала взрывчатых веществ. Экспертам потребовалось более недели, чтобы установить потенциальную угрозу для жизни людей в случае применения бомбы.