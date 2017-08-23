МИД Германии приветствует договоренность об очередном перемирии в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (336)

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД Германии приветствует договоренность об очередном перемирии на востоке Украины, которое должно вступить в силу с 25 августа, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Контактная группа на встрече в Минске в среду согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня". В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности соблюдать объявленное перемирие.

"Мы приветствуем, что Трехсторонняя контактная группа по Восточной Украине согласовала режим прекращения огня к началу учебного года. В ходе вчерашнего телефонного разговора в "нормандском формате" это было поддержано и руководством России, и Украины", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что начало учебного года должно стать доя сторон конфликта основанием для того, чтобы "придерживаться договоренностей и наконец заставить замолчать оружие". Представители ОБСЕ должны быть допущены в регион повсеместно за контролем над соблюдением перемирия, отметили в МИД ФРГ.