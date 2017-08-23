СМИ: Apple отказалась от производства полноценной машины с автопилотом

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американская корпорация Apple отказалась от производства полноценной машины с автопилотом, пишет издание The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Компания в настоящее время отказалась от создания полноценного автономного автомобиля, и вместо этого работает над базовыми технологиями для автономных машин, которые будут созданы другими, сообщили изданию пять знакомых с ситуацией источников.

В то же время источники рассказали о новом проекте Apple — PAIL (Palo Alto to Infinite Loop). Apple с помощью PAIL сможет перевозить своих сотрудников между офисами в Пало-Альто и до улицы Infinite Loop, где находится главный офис Apple. PAIL будет оборудован беспилотной системой Apple.

Издание отмечает, что одной из самых больших проблем в области развития одной из популярнейших тем в Силиконовой долине — технологии автономного вождения, является привлечение талантливых инженеров.

В апреле СМИ писали, что Apple получила разрешение на тестирование машин с автопилотом в Калифорнии. Разрешение относится к трем автомобилям Lexus выпуска 2015 года, которые будут модернизированы для использования в автономном режиме.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.