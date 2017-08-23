Задержанные в Косово журналисты освобождены и находятся в Сербии

РИГА/ТАЛЛИН, 23 авг — РИА Новости. Задержанных в среду в Косово журналистов из Эстонии и Латвии освободили после допроса, в данный момент они находятся в Сербии. Об этом сообщили РИА Новости сами журналисты.

Ранее Радио и телевидение Косово (РТК) со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что граждане Эстонии и Латвии были задержаны в среду властями самопровозглашенной республики Косово за "пророссийскую деятельность" против интересов Приштины. Позже РТК уточнило, что задержанными оказались журналисты Родион Денисов и его супруга Вера из Эстонии, а также журналист Юрий Алексеев из Латвии. Журналистов задержали после того, как они записали интервью с мэром города Партеш.

"Нас допрашивали шесть часов. Обвиняли в разжигании межнациональной розни. Допрос шел на английском. Причина — наши посты в Facebook во время поездки. Проверяли содержимое компьютеров. Поскольку ничего криминального не нашли, под конвоем отвезли до границы с Сербией и проследили, чтобы мы ее пересекли", — сказал РИА Новости Алексеев.

Журналист добавил, что в настоящий момент они находятся в Сербии.

"Нас допрашивали, пытались запугивать. Сказали, что мы нехорошо говорим и думаем про косовский народ. Другое мнение, кроме официального, здесь иметь невозможно. Если ты думаешь по-другому и, особенно, если общаешься с сербами, то значит, ты плохой человек. В результате проводили до границы, еще час пробыли там. На прощание сказали, что в следующий раз они нас встретят с наручниками", — сказал Денисов РИА Новости.

По его словам, в Косово их пригласили друзья — косовские сербы. "Мы ездили по сербским анклавам, смотрели монастыри, жили у сербов. Заодно мы решили сделать репортаж о жизни сербов в Косово для своих изданий", — пояснил журналист.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.