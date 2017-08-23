МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель главы дипмиссии США в России Энтони Годфри выразил надежду, что ограничения по выдаче виз россиянам будут временными.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

"Я лично надеюсь, что эти новые процедуры будут временными", — заявил Годфри в интервью радио " Коммерсант FM ".

По его словам, посольство сейчас занимается выполнением требования МИД России по сокращению личного состава до 455 человек. Годфри отметил, что "это большая работа — это десятки и десятки американцев, уезжающих из России, и… сотни российских сотрудников посольства, с которыми мы должны закончить свои отношения".

"После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке. Но наше первое дело — это соблюдать требование, которое нам представило Министерство иностранных дел, то есть сократить личный состав нашего посольства до этого числа", — рассказал дипломат.