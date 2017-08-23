Немецкая полиция ранее задерживала предполагаемого террориста из Турку

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главный подозреваемый по делу о нападении в финском городе Турку Абдеррахман Мехках ранее находился в Германии, где успел совершить несколько мелких преступлений, сообщает телерадиокомпания Yle.

В пятницу в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

По информации полиции ФРГ, Мехках был задержан в Гамбурге в ноябре 2015 года, когда пытался проехать на поезде без билета. У него не было удостоверения личности, и у него сняли отпечатки пальцев.

Данные Мехкаха нашлись также в реестре полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия за 2016 год. Здесь молодой человек подозревается в избиении других просителей убежища.

Двое других подозреваемых, арестованных в рамках расследования теракта в Турку, также известны полиции Гамбурга как мелкие правонарушители.

Ранее сообщалось, что финская полиция сомневается в достоверности личности Абдеррахмана Мехкаха. Информация о его пребывании в ФРГ в 2015 году показывает обоснованность сомнений, касающихся возраста, который приписал себе предполагаемый террорист.