РФ считает идею Молдавии о выводе российских ВС недружественным шагом

ООН, 23 авг — РИА Новости. Россия считает недружественным шагом со стороны Молдавии вынесение на Генеральную Ассамблею ООН вопроса о выводе российских военных из Приднестровья, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

"Это не очень дружественное и достаточно неожиданное решение. С нами по этому поводу не связывались, нас не предупредили, мы просто увидели распространенное письмо", — сказал Небензя журналистам в среду.

Такая инициатива, по словам постпреда РФ, "не будет способствовать мирному процессу".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.