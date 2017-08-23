Небензя назвал неправомерными санкции США к России в связи с КНДР

ООН, 23 авг — РИА Новости. Новые санкции США в отношении представителей РФ в связи с КНДР неправомерны и не способствуют улучшению отношений между двумя странами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, осудив принятые США меры.

"Мы, во-первых, осуждаем этот шаг, во-вторых, мы не считаем его правомерным и, в-третьих, мы не считаем, что это будет способствовать стабилизации и улучшению российско-американских отношений", — заявил постпред РФ.

Он пояснил, что "когда мы принимали последнюю резолюцию по КНДР 5 августа, мы не давали никакого согласия на дополнительные санкции в дополнение к тем, что предусмотрены резолюцией".