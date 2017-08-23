ОБСЕ приветствует объявленное с 25 августа перемирие в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (335)

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фото

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фото

ВЕНА, 23 авг — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц приветствует соглашение, достигнутое участниками контактной группой по Украине о постоянном прекращении огня в Донбассе с 25 августа, призывая стороны соблюдать данные обязательства.

Контактная группа на встрече в Минске в среду согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня". В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности соблюдать объявленное перемирие.

"Я приветствую эту инициативу сторон по тому, чтобы предать первостепенное значение жизни и благосостоянию гражданских лиц с начала нового учебного года. Я призываю стороны выполнить свои собственные обязательства и, наконец, установить и соблюдать полное и постоянное прекращение огня", — говорится в заявлении Курца, распространенном в среду пресс-службой организации.

Он вновь напомнил сторонам о необходимости обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории зоны конфликта.