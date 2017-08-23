ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посланник госдепартамента США по вопросам науки Дэниел Каммен ушел в отставку, зашифровав в своем заявлении об этом на имя президента Дональда Трампа слово "импичмент", сообщает издание Hill.

Каммен выложил в Twitter заявление, состоящее из 7 абзацев. Если сложить первые буквы абзацев, выйдет акростих IMPEACH — "импичмент".

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t — Daniel M Kammen (@dan_kammen) 23 августа 2017 г.

Экс-чиновник обвинил Трампа в "деструктивных тенденциях", в частности, в том, что тот не осудил ультраправых за столкновения в Шарлоттсвиле, а также объявил о выходе страны из Парижских соглашений по климату.

"Примеры подобных деструктивных тенденций имели последствия для моих обязанностей в качестве посланника по науке. Ваше решение отказаться от возможностей проявить лидерство и создавать рабочие места, которые предоставляет Парижское соглашение по климату, а также подорвать исследования в области энергетики и окружающей среды для меня неприемлемы", — заявил Каммен.

Белый дом и госдеп пока не прокомментировали демарш Каммена.

Каммен является профессором Калифорнийского университета в Беркли и директором лаборатории по возобновляемым источникам энергии. Последние 20 лет он работал в министерстве энергетики, Агентстве США по охране окружающей среды и госдепартаменте. В госдепартаменте, не считая Каммена, еще 6 посланников по науке, которых назначают из числа известных ученых для развития связей между госдепом и научным сообществом за рубежом.