Каир намерен продолжить укреплять отношения с США

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Каир стремится продолжить укреплять свои отношения с Вашингтоном в самых разных областях, об этом в среду на встрече с американской делегацией во главе с советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики, Египет также надеется "продолжить координацию и консультации с американской администрацией для развития двустороннего сотрудничества".

Помимо двусторонних отношений, стороны обсудили палестино-израильское урегулирование.

"Урегулирование палестинской проблемы создаст новую реальность на Ближнем Востоке, лишив террористические организации тех доводов, которые они используют", — приводятся слова ас-Сиси в заявлении канцелярии.

Визит высокопоставленной делегации из США проходит на фоне решения США отказать Каиру в поддержке в размере 95,7 миллиона долларов, а также отложить перевод дополнительных 195 миллионов долларов. Свое решение американские власти, по данным Рейтер, приняли "из-за неспособности страны достичь прогресса в соблюдении прав человека и демократических норм".

Египетский МИД уже отреагировал, выступив с заявлением, в котором отмечается, что такие действия "могут иметь негативные последствия для достижения совместных египетско-американских интересов".