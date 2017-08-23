Представитель ЛНР: Киев заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (334)

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Представители Киева на прошедшем в среду в Минске заседании политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заблокировали обсуждение "особого статуса" Донбасса, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в подгруппе Родион Мирошник.

"Представители Киева снова блокировали обсуждение "особого статуса" республик Донбасса, изменился только повод отказа. Теперь Киев ждет, когда будет предложен проект имплементации "формулы Штайнмайера" экспертами "нормандского формата". В соответствии с поручениями дипломатических советников, согласованный проект должен быть передан в контактную группу до конца сентября", — пояснил Мирошник.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Собеседник агентства уточнил, что блокирование переговорного процесса по политическим вопросам, в частности, по вступлению в силу "особого статуса" является прямым игнорированием Киевом международных обязательств, и такая позиция Киева должна получить международную оценку.

"В контексте того, что до формального истечения временного срока действия закона "Об особенностях местного самоуправления…" остается немногим более 50 дней, уже на ближайших заседаниях Киевом должна быть озвучена четкая позиция по продлению действия закона, внесения в него изменений или же отказ. Это важный шаг, который будет иметь очень серьезные политические последствия", — заявил Мирошник.