Птицеводы Нидерландов потеряли более 33 миллионов евро из-за зараженных яиц

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Птицеводческие компании в Нидерландах потеряли около 33 миллионов евро в результате обнаружения инсектицида фипронил в яйцах, поставленных в торговые точки нескольких стран, сообщила телерадиокомпания RTL со ссылкой на отчет Вагенингенского университета.

В конце июля стало известно, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах и Германии, могут быть заражены

инсектицидом фипронил, поставленным птицеводам из Бельгии. Этот инсектицид используется для лечения куриц-несушек от вшей. В связи с тем, что использование этого вещества в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено, к расследованию подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов.

Голландское агентство по безопасности продовольственной сети Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) блокировало поставки яиц из 180 хозяйств на территории Нидерландов. Продукция уничтожена, более полумиллиона из пяти миллионов кур-несушек были забиты. Как сообщал ранее ряд СМИ, первопричиной стало некое вещество от голландской компании Chickfriend, которое фермеры в Нидерландах и Бельгии использовали для лечения кур.

Согласно данным отчета, подготовленного для министерства экономики, в целом от скандала с фипронилом пострадали 258 хозяйств в Нидерландах. Каждое из хозяйств получило убытки в размере от 120 тысяч до 220 тысяч евро. При этом общие потери от запрета на продажу яиц составляют около 16 миллионов евро, еще 17 миллионов евро стоит устранение заражения.

Сообщается, что федерация сельского хозяйства и садоводства Нидерландов (LTO) обратилась к правительству страны с просьбой компенсировать убытки пострадавшим фермерам. При этом отмечается, что общий ущерб может достигнуть большего размера из-за потери репутации.