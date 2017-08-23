Сотни граждан ЕС по ошибке получили уведомления о депортации из Британии

ЛОНДОН, 23 авг – РИА Новости. МИД Великобритании по ошибке отправил сотне граждан ЕС уведомления о депортации, но извинился за собственный просчет; жертвой досадного недоразумения стала финская преподавательница вуза Эва Йоханна Хольмберг, именно она и сообщила об этом в Facebook, передает газета Guardian.

Как рассказала Хольмберг, которая уже около 10 лет проживает в Великобритании с мужем-британцем, она получила письмо с требованием правительства в течение месяца покинуть страну. В письме указывалось, что в случае отказа она может нарушить иммиграционное законодательство.

После сделанного изданием запроса в МИД, ведомство признало, что разослало около сотни писем гражданам из ЕС, все эти письма ошибочны. Сотрудники министерства извинились перед пострадавшими и занялись поиском виновных в собственных рядах.

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Права граждан ЕС в Великобритании являются одной из главных тем обсуждения в рамках предстоящего выхода страны из Евросоюза, Великобритания обещает, что сохранит практически те же самые права для граждан ЕС и после Brexit.