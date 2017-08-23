СМИ: власти Барселоны решили не повышать уровень террористической угрозы

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Барселоны на прошедшем собрании по вопросам безопасности решили не повышать нынешний уровень террористической угрозы, однако планируют увеличить число полицейских патрулей на улицах, сообщает в среду новостное издание La Vanguardia.

Совет безопасности Барселоны, который был созван по инициативе мира города Ады Колау, принял решение не повышать нынешний четвертый уровень террористической угрозы до максимального, пятого уровня.

Вместе с тем, было принято решение увеличить количество полицейских, патрулирующих ключевые объекты города — главные туристические достопримечательности, станции общественного транспорта, места проведения крупных праздничных и спортивных мероприятий, а также аэропорт Барселоны Эль-Прат.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация