СМИ: власти Барселоны решили не повышать уровень террористической угрозы

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Барселоны на прошедшем собрании по вопросам безопасности решили не повышать нынешний уровень террористической угрозы, однако планируют увеличить число полицейских патрулей на улицах, сообщает в среду новостное издание La Vanguardia.
Совет безопасности Барселоны, который был созван по инициативе мира города Ады Колау, принял решение не повышать нынешний четвертый уровень террористической угрозы до максимального, пятого уровня.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
*Запрещенная в России террористическая организация