Число жертв тайфуна "Хато" в Макао возросло до пяти человек

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Число жертв мощнейшего тайфуна "Хато" ("Тяньгэ" — кит.) в специальном административном районе Китая Макао увеличилось до пяти человек, еще по меньшей мере 153 человека пострадали, сообщает газета South China Morning Post.

Ранее сообщалось о трех погибших и двух пропавших в Макао, а также о 34 пострадавших в Гонконге.

Погибшими оказались 48-летний мужчина и 44-летняя женщина, которые утонули в затопленной подземной парковке.

Мощнейший в этом году в Китае тайфун "Хато" обрушился на южные районы страны в среду днем.