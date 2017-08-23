Международный аэропорт Гонконга возобновил работу после сбоев из-за тайфуна

Пассажиры в международном аэропорту в Гонконге. Архивное фото

Пассажиры в международном аэропорту в Гонконге. Архивное фото

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Международный аэропорт Гонконга в среду вечером возобновил работу, которая была нарушена из-за обрушившегося на район мощнейшего тайфуна "Хато"("Тягьгэ"), сообщает газета South China Morning Post.

Шторм вынудил гонконгский обсерваторию впервые за пять лет в среду утром объявить наивысший "десятый" уровень опасности, который к 14.00 был понижен до "восьмого", а к 17.00 до "третьего".

Аэропорт начал обслуживать рейсы в 18.20 (13.20 мск) по месту времени, когда уровень штормового предупреждения был понижен до "первого".

По информации администрации аэропорта, к 17.00 (12.00 мск) по местному времени в аэропорту были отменены 480 рейсов.

По словам представителя аэропорта, ночью будет использоваться и вторая запасная взлетно-посадочная полос. Кроме того, администрация аэропорта выделит дополнительный персонал, чтобы справиться с пассажиропотоком.

Как пишет издание, в аэропорту наблюдались огромные очереди пассажиров, ожидавших своих вылетов. Тем временем, как сообщило Центральное телевидение Китая, количество ожидающих пассажиров к настоящему моменту значительно сократилось.