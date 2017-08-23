СМИ: тайфун "Хато" мог нанести Гонконгу более миллиарда долларов ущерба

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Ущерб от мощнейшего тайфуна "Хато", который в среду обрушился на Гонконг и парализовал жизнь финансового центра, оценивается в сумму от четырех до восьми миллиардов гонконгских долларов (от 0,5 до более 1 миллиарда долларов США), сообщает газета South China Morning Post.

В среду гонконгская обсерватория впервые за пять лет объявила наивысший "десятый" уровень тревоги из-за тайфуна "Хато". Это был лишь 15-й десятибалльный сигнал с 1946 года.

Тайфун вынудил власти Гонконга закрыть торги на фондовой бирже, в то время как в международном аэропорту в период с 5 утра до 6 вечера приземлился лишь один самолет.

Многие владельцы ресторанов также закрыли свои заведения. Убытки также понесла и туриндустрия. Крупнейшим туроператорам региона пришлось отменить или отложить десятки туров.