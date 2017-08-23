МИД ДНР: урегулирование в Донбассе невозможно без закона об особом статусе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (333)

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Политическое урегулирование в Донбассе будет невозможно в случае окончания срока действия закона об особом статусе, который принят, но не введен в действие киевскими властями, заявила и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Результатом бездействия киевских властей в отношении продления действия закона об особом статусе Донбасса может стать невозможность реализации политических пунктов Комплекса мер, что нанесет значительный ущерб всему процессу мирного урегулирования", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Она отметила, что срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого Киевом, но не вступившего в действие, истекает 18 октября.

"При этом вопрос о введении в действие всех положений особого статуса остается открытым", — добавила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.