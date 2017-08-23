ОБСЕ: участники встречи в Минске готовы сделать все для перемирия

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (333)

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Стороны переговоров по Донбассу обязались предпринять необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня с 25 августа, заявил в среду журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свете поддержки (решения о перемирии – ред.) лидеров "нормандской четверки" от 22 августа 2017 года подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", — сказал Сайдик, зачитывая заявление контактной группы по итогам переговоров в Минске.

Он подчеркнул, что "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

"С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее (миссии – ред.) мандату", — добавил спецпредставитель ОБСЕ.