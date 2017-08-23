Хейли обсудила с гендиректором МАГАТЭ выполнение Ираном ядерной сделки

ООН, 23 авг — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения, сообщили в постпредстве страны при всемирной организации по итогам переговоров в Вене.

"Постпред Хейли и гендиректор Амано обсудили беспокойство США относительно обеспечения строгого соблюдения Ираном своих обязательств, при том, что МАГАТЭ может докладывать о тех объектах, заподозренных в ядерной деятельности, к которым Иран предоставит доступ", — говорится в сообщении миссии.

Также на встрече обсуждалось "предотвращение использования Ираном допускающих двусмысленной трактовки формулировок соглашения". В этой связи Хейли заявила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.