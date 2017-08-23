У нескольких американских дипломатов на Кубе диагностировали травмы мозга

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма", передает телеканал CBS News со ссылкой на данный медэкспертизы.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

"Согласно медицинским данным, просмотренными CBS News, врач США, который оценивал состояние американских и канадских дипломатов, работающих в Гаване, поставил им такие серьезные диагнозы как легкая черепно-мозговая травма, и вероятное повреждение центральной нервной системы", — передает телеканал.

Несколько месяцев США и Куба секретно обсуждали вопрос "акустических атак". Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. По данным телеканала, высылка дипломатов также связана с этими атаками. Американские чиновники отмечают, что власти Кубы вопрос об атаках воспринимают серьезно. Этим летом Куба позволила агентам ФБР и канадской полиции прибыть на свою территорию для проведения расследования, сообщает телеканал.

По словам чиновников, в домах дипломатов были проведены обыски, однако устройства, способные осуществить атаки такого рода, найдены не были.

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.