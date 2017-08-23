Кисляк назвал обвинения в шпионаже вздором и пристыдил CNN

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, назвал вздором обвинения в шпионаже и заявил, что телеканалу CNN должно быть "стыдно".

В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил Кисляка об обвинениях в шпионаже в его адрес. "Чепуха. Вам должно быть стыдно, потому что CNN – это компания, которая продолжает указывать на эти обвинения. Это вздор", — ответил Кисляк.

Отвечая на вопрос, был ли он удивлен на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что тот якобы раскрыл секретную информацию по Сирии, Кисляк подчеркнул, что "не уверен, что услышал что-то, что было бы секретом". "Это была хорошая встреча, мы обсудили вопросы, важные для вашей страны и для нашей", — отметил экс-посол.

Кисляк также не стал раскрывать детали переговоров с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером, в ходе которых, по информации СМИ, он якобы обсуждал создание "секретного канала" связи между Москвой и переходной командой Трампа. "Говорил много раз, что мы не обсуждаем суть переговоров с американскими собеседниками из уважения к нашим партнерам", — подчеркнул Кисляк.

Он полагает, что отношения между США и Россией в будущем будут "трудными". "И это не из-за нас, это из-за политической динамики США… Санкции – это инструмент, который показывает антироссийский настрой", — добавил экс-посол.

Кисляк с 2008 года занимал должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн якобы обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.