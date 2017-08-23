Минэнерго Белоруссии назвало политизированной позицию Литвы по БелАЭС

ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 23 авг — РИА Новости. Вильнюс необоснованно упрекает Минск в нарушении норм размещения Белорусской АЭС вблизи границ с Литвой, а сам готов строить у себя атомную станцию без обоснования выбора площадки для нее, налицо применяемый Вильнюсом принцип двойных стандартов, перешедший в политическую плоскость, заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

Выступая в среду на брифинге в Островце, Михадюк напомнил, что выбор площадки для строительства Белорусской АЭС был сделан строго в соответствии со всеми международными нормами и что одна из миссий МАГАТЭ в 2016 году это подтвердила, никаких вопросов по месту размещения АЭС не возникло.

Несмотря на это, Вильнюс продолжает утверждать, что близость Белорусской АЭС к литовской границе якобы представляет опасность для Литвы. Эксперты отмечают, что никаких рациональных аргументов литовская сторона при этом не приводит. По мнению специалистов, позиция Вильнюса по вопросу Белорусской АЭС связана с неспособностью Литвы построить у себя Висагинскую АЭС.

"Вопрос стал политическим", — сказал Михадюк. Он отметил, что Литва хотела строить у себя новую АЭС. "Но (оценки) выбора площадки не проводили. Такая позиция двойных стандартов", — добавил замминистра.

Ранее официальный Вильнюс неоднократно заявлял, что не будет закупать электроэнергию с Белорусской АЭС. "Жизнь покажет, кто прав. А прав потребитель. Он купит то, что качественнее и дешевле", — сказал Михадюк.

Встреча российских журналистов с замминистра энергетики Белоруссии прошла в рамках пресс-тура на тему "Взаимодействие Белоруссии и России в атомной энергетике", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Республики Беларусь и МИА "Россия сегодня".

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.