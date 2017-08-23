В ДНР назвали безрезультатной встречу контактной группы в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (333)

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Встреча политической подгруппы по Донбассу в среду в Минске не принесла результата, сообщила и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Очередной раунд переговоров политической группы в Минске не принес положительных результатов. Несмотря на прямые указания "нормандской четверки" о том, что минский формат… остается основной рабочей площадкой, представители Украины продолжают ожидать неких более четких поручений и сигналов для начала работы", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

По словам и.о. главы МИД ДНР, представители Киева пытаются свести работу подгруппы "к теоретическим дискуссиям и предлагают для этого, например, приглашать экспертов на каждое заседание, не имея к ним конкретных вопросов".

"Существующая площадка в рамках минского формата дает все необходимые условия для политического разрешения конфликта, основой которого является особый статус Донбасса. Мы настаиваем на том, что для обсуждения и реализации особого статуса Донбасса не должно быть никаких предварительных условий и дополнительных требований", — подчеркнула Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.