Глава Пентагона прибыл в Киев, где запланированы переговоры с Порошенко

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня независимости Украины, следует из трансляции телеканала "112 Украина" из киевского аэропорта Борисполь.

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко заявила, что основная рабочая программа главы Пентагона начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню независимости Украины. В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю Дня независимости Украины.

Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

Вместе с тем, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что целью визита главы Пентагона в Киев на День независимости Украины является демонстрация поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию.

"Номинально это демонстрация поддержки и проверка тех инвестиций, которые США выделило на украинскую армию, — денег и материального имущества", — сказал политолог РИА Новости.

По мнению эксперта, ожидать достижения каких-то серьезных договоренностей между США и Украиной во время визита американского министра не стоит.