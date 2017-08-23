ПАРИЖ, 23 августа — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль Audi A3, которым воспользовались преступники при совершении теракта в испанском Камбрильсе, действительно проезжал по территории Франции 11 и 12 августа, заявил в среду прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Выступая на пресс-конференции, Моленс отметил, что следователи изучают "точные обстоятельства этой поездки". Правоохранительным органам предстоит установить, кто из террористов находился на тот момент в машине и зачем они оказались во Франции.

Ранее сообщалось, что использовавшийся террористами автомобиль Audi А3 за несколько дней до терактов был пойман радаром во французском департаменте Эсон за превышение скорости. Позднее СМИ сообщили, что двое террористов — Юнес Абуякуб и его подельник — незадолго до преступлений провели одну ночь в отеле в столичном регионе Франции и совершили покупки в Париже.

Моленс отказался подтвердить информацию о том, что в машине находился именно Абуякуб.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.