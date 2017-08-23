Переговоры о мире на Украине в 2017 году (330)

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", — заявил Грызлов журналистам по итогам встречи группы в Минске.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.