Грызлов: Киев усиливает режим экономической и транспортной блокады Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (166)

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Киев усиливает режим экономической и транспортной блокады Донбасса, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит Минским соглашениям", — сказал Грызлов.

Как напомнил полпред, в октябре 2017 года истекает трёхлетний срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Особый статус — основа Минских соглашений. Поэтому, во-первых, российская делегация ставит вопрос о пролонгации данного закона. Во-вторых, саботаж Киевом вопроса введения этого закона в действие по "формуле Штайнмайера" тормозит выполнение Минских соглашений в целом. Мы не раз подчёркивали, что сложно решать другие вопросы без прогресса в политическом урегулировании", — сказал он.

Грызлов также сообщил, что по-прежнему вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

"Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий на Донбассе", — добавил он.