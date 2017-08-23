Ядерное оружие США необходимо для защиты Германии, заявил Кабмин ФРГ

БЕРЛИН, 23 авг – РИА Новости. Необходимость в американском ядерном оружии на территории Германии сохранится до тех пор, пока есть угроза ФРГ и существуют страны, рассматривающие ядерное оружие как средство военного решения конфликтов, заявила в среду заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц выступил за то, чтобы американское ядерное оружие было вывезено с территории Германии.

Отвечая на вопрос, разделяет ли канцлер ФРГ Ангела Меркель позицию лидера социал-демократов, Деммер отметила, что правительство ФРГ твердо придерживаются цели "глобального ноля", то есть полного отказа от ядерного оружия, что закреплено в коалиционном договоре. По ее словам, в этом вопросе власти Германии едины во мнении со многими партнерами в ЕС и НАТО.

"Но нужно понимать, что некоторые страны до сих пор рассматривают ядерное оружие как средство военного спора. До тех пор, пока это так, и существует угроза Германии… сохраняется необходимость в ядерном устрашении, его обеспечивает НАТО. Мы считаем, что диалог, разговор и переговоры со странами, обладающими ядерным оружием, являются единственным правильным путем", — подчеркнула Деммер на брифинге.