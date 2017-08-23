В Литве упразднят должность атташе по сельскому хозяйству в России

ВИЛЬНЮС, 23 авг — РИА Новости. Литовское правительство в среду приняло решение упразднить должность атташе по сельском хозяйству в России и учредить ее в Японии, сообщила в среду пресс-служба правительства балтийской республики.

Ранее Минсельхоз Литвы предложил правительству рассмотреть вопрос упразднения должности атташе по сельскому хозяйству в России в связи с российским эмбарго на продукцию сельского хозяйства и продукты питания. Как утверждало ведомство, объемы деятельности атташе по сельскому хозяйству в России уменьшились.

"Правительство согласилось с предложением министерства сельского хозяйства учредить должность атташе по сельскому хозяйству в Японии и упразднить эту должность в России", — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, "правительство активно ищет новые рынки для сельскохозяйственной продукции Литвы и пытается расширять объемы экспорта.. появление должности атташе по сельскому хозяйству в Японии будет способствовать достижению этих важных целей".

По данным ведомства, Япония является крупнейшим по денежной стоимости рынком продуктов питания в мире, импорт необходимых продуктов питания Японии достигает 60%. В настоящий момент атташе по сельскому хозяйству Литвы работают в ЕС, Китае, Германии и Италии, а атташе по коммерции и сельскому хозяйству — в США. В этом году из Японии в Литву начат экспорт говядины и птицы, кроме того, литовские компании могут экспортировать в эту страну молочные продукты.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.