США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Литве упразднят должность атташе по сельскому хозяйству в России

17:1723.08.2017
01280
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид на город с башни Гедиминаса в Вильнюсе. Архивное фотоВид на город с башни Гедиминаса в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

ВИЛЬНЮС, 23 авг — РИА Новости. Литовское правительство в среду приняло решение упразднить должность атташе по сельском хозяйству в России и учредить ее в Японии, сообщила в среду пресс-служба правительства балтийской республики.

Ранее Минсельхоз Литвы предложил правительству рассмотреть вопрос упразднения должности атташе по сельскому хозяйству в России в связи с российским эмбарго на продукцию сельского хозяйства и продукты питания. Как утверждало ведомство, объемы деятельности атташе по сельскому хозяйству в России уменьшились.

Президент Литвы Даля Грибаускайте и вице-президент США Майк Пенс во время встречи в Эстонии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России
"Правительство согласилось с предложением министерства сельского хозяйства учредить должность атташе по сельскому хозяйству в Японии и упразднить эту должность в России", — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, "правительство активно ищет новые рынки для сельскохозяйственной продукции Литвы и пытается расширять объемы экспорта.. появление должности атташе по сельскому хозяйству в Японии будет способствовать достижению этих важных целей".

По данным ведомства, Япония является крупнейшим по денежной стоимости рынком продуктов питания в мире, импорт необходимых продуктов питания Японии достигает 60%. В настоящий момент атташе по сельскому хозяйству Литвы работают в ЕС, Китае, Германии и Италии, а атташе по коммерции и сельскому хозяйству — в США. В этом году из Японии в Литву начат экспорт говядины и птицы, кроме того, литовские компании могут экспортировать в эту страну молочные продукты.

Президент Литвы Даля Грибаускайте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президента Литвы обвинили в обслуживании интересов США
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена