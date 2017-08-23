Эрдоган и Мэттис заявили о важности целостности Ирака и Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом обсудил борьбу с террористическими группировками и высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана, передает телеканал Haberturk со ссылкой на источники в администрации президента.

Мэттис прибыл с визитом в Турцию в среду и уже провел встречу с турецким коллегой Нуреттином Джаникли.

"Стороны подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии на фоне ведущейся борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК)", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Эрдоган высказал обеспокоенность поддержкой со стороны США в адрес курдских сил самообороны PYD/YPG, а также выступил против проведения референдума в Иракском Курдистане, назвав его ошибкой. Также Эрдоган коснулся темы зон деэскалации в Сирии, отмечает канал.

Во вторник Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Следующая точка в турне главы Пентагона — Украина.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.

*Террористическая организация, запрещенная в России