СМИ: гендиректор Air India возглавил железные дороги после крупной аварии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании Air India Ашвани Лохани возглавил совет директоров национальной железнодорожной компании Индии после крупной аварии, которая унесла жизни 23 человек, сообщает телеканал NDTV.

Его предшественник покинул свой пост во вторник на фоне разбирательства по данному инциденту.

Как отмечает телеканал, Лохани имеет большой опыт работы в железнодорожной индустрии. Ранее он попал в книгу рекордов Гиннеса за успешное управление старейшим в мире действующим паровозом Fairy Queen. Он также работал в железнодорожном музее страны.

Поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу. По последним данным, 23 человека погибли, более 1250 получили ранения.

В настоящий момент власти проводят расследование причин трагедии. Ранее газета Times of India сообщала, что машинист поезда мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости. По данным издания, причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ. Позже министерство железных дорог Индии отстранило от работы четырех высокопоставленных сотрудников и назначило отпуск еще троим в связи с расследованием происшествия.