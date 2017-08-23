Начальник штаба ВМС США поддержал увольнение командующего Седьмым флотом

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение об отставке командующего Седьмым флотом ВМС США трехзвездного адмирала Джозефа Окойна является шагом в направлении безопасности морских операций, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт освободил от должности Окойна на морской базе ВМС США Йокосука. Такое решение было принято руководством американских ВМС "в связи с утратой доверия".

"Я поддерживаю решение адмирала Свифта о смене руководства Седьмого флота. Новый командующий должен помочь коллективу двигаться вперед, сосредоточившись на безопасности и эффективности операций", — написал Ричардсон в своем официальном микроблоге Twitter.

В понедельник американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. В результате десяти американских моряков считаются пропавшими без вести, тела некоторых из них уже обнаружили внутри корабля. В июне эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января имели место еще два аналогичных столкновения без жертв.

Командование вместо Окойна примет заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Фил Сойер.