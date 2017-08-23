МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер обеспокоен поведением президента Дональда Трампа и его неконтролируемым доступом к "ядерным кодам".

"Если в припадке раздражения он (Трамп) решит что-то сделать с Ким Чен Ыном, его практически никто не сможет остановить. Вся система (нанесения ядерного удара) устроена так, чтобы обеспечить мгновенный ответ в случае необходимости. Контроля над выбором ядерного варианта почти не существует, и это очень тревожит", — заявил Клэппер в эфире телеканала CNN.

Экс-глава разведки также выразил сомнение в профессиональной пригодности Трампа для поста главы государства.

Трамп до этого обменялся с Ким Чен Ыном угрозами. Северокорейский лидер пригрозил запустить ракеты в направлении американского атолла Гуам в Тихом океане, а Трамп пообещал за это обрушить на КНДР "огонь и ярость, которых мир не видывал". Затем оба лидера снизили градус риторики.