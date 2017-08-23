В аэропорту в Астане у россиянки изъяли полсотни патронов

АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Гражданку России с патронами задержали в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" в столице Казахстана Астане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу суда.

У женщины, которая собиралась вылететь в Санкт-Петербург, при досмотре в рюкзаке были найдены 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию.

Районный суд Есильского района Астаны признал россиянку виновной в преступлении по статье уголовного кодекса о незаконном приобретении и контрабанде боеприпасов. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 361 тысячи тенге (около 241 тысячи рублей). Приговор пока не вступил в законную силу.

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