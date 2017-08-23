Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина намерена ужесточить правила въезда для россиян, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и парламенте страны.

По информации издания, визовый режим вводиться не будет, но появятся другие ограничения. Пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, также потребуется заранее заполнить электронную анкету на сайте МИД Украины.

В анкете необходимо будет на украинском либо на английском языке указать личные данные, в том числе профессию и место работы, а также цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить.

"В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника",— сообщил источник издания.

Отмечается, что решение о нововведениях будет принято правительством Украины в ближайшее время, возможно, до 1 сентября.

Ранее в июне МИД Украины заявлял о готовности введения визового режима с Россией. В Верховной раде, однако, возразили, что такое решение принесет больше проблем, чем выгоды для Украины. Как сообщала представитель президента в парламенте Ирина Луценко, для создания консульств и установления пограничного контроля потребуется не менее 1,5-2 миллиарда гривен (57,5-75 миллионов долларов).

Российские власти неоднократно подчеркивали, что примут меры, если Киев введет визовый режим. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что ответ Москвы будет зеркальным.