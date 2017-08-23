Минобороны Украины подтвердило получение летального оружия от Литвы

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва, заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на данные, доступные в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием", сообщило, что Украина в 2016 году получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. В частности, Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 миллиметра, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 миллиметра, используется на станке и устанавливается на технику).

"Мы обратились ко всем странам мира о предоставлении нам летального оружия, нам помощь в виде летального оружия предоставила только Литва, мы ждем и продолжаем ждать, и готовы к получению летального оружия, но для этого надо решение не наше, а стран-партнеров. Мы надеемся на такую поддержку", — приводит агентство УНИАН слова Полторака.

Комментарием литовской стороны РИА Новости пока не располагает.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.