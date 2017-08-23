Минобороны Украины подтвердило получение летального оружия от Литвы

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва, заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.
"Мы обратились ко всем странам мира о предоставлении нам летального оружия, нам помощь в виде летального оружия предоставила только Литва, мы ждем и продолжаем ждать, и готовы к получению летального оружия, но для этого надо решение не наше, а стран-партнеров. Мы надеемся на такую поддержку", — приводит агентство УНИАН слова Полторака.
Комментарием литовской стороны РИА Новости пока не располагает.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.