Поклонская не получала из Киева документов по возбужденным против нее делам

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не получала ни одного процессуального документа от генеральной прокуратуры Украины по возбужденным против нее уголовным делам.

Как сообщалось ранее, Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела на Украине, оно касается организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ). Организация была признана экстремистской решением Верховного суда Крыма, инициатором запрета выступила тогдашний прокурор республики Поклонская.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской первое уголовное дело – по обвинению в госизмене. Тогда депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным.

"То, что там расследуется уголовные дела, говорилось и ранее, поэтому ничего нового гражданин прокурор не сообщил. Мне не известна (суть второго возбужденного уголовного дела – ред.), потому что ни одного процессуального документа за весь период бурной деятельности в СМИ Генеральной прокуратуры Украины я не получала", — сказала РИА Новости Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.