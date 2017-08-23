В Таиланде лихорадкой денге уже переболели более 29 тысяч человек

БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Более 29 тысяч человек в Таиланде переболели лихорадкой денге, 41 человек скончался от этой болезни за период с 1 января по 16 августа 2017 года, говорится в результатах исследования, проведенного факультетом тропической медицины Университета имени принца Махидола, опубликованного в среду на сайте факультета.

В отчете отмечается, что благодаря совершенствованию системы медицинского обслуживания в стране количество смертельных случаев при заболевании лихорадкой денге сокращается в сравнении с 2015 и 2016 годами, общее количество случаев заболевания продолжает расти. Большинство смертельных случаев связаны с поздним обращением к врачу. Из 41 человека, погибшего от лихорадки денге за первое полугодие 2017 года, 24 человека умерли в возрасте старше 15 лет и 17 человек – в возрасте младше 15 лет, говорится в документе.

Отчет был подготовлен к научной конференции, проведенной совместно факультетом тропической медицины Университета имени принца Махидола и таиландским обществом по борьбе с инфекционными заболеваниями. Конференция была посвящена вопросу массовой вакцинации от лихорадки денге. Участники выступили за применение массовой вакцинации в Таиланде.

Лихорадка денге – тропическая лихорадка, в тяжелых случаях вызывающая внутренние кровоизлияния в организме – разносится дневными полосатыми комарами Aedes Aegypti, которые также разносят и вирус Zika.

Существует четыре различных типа вируса лихорадки денге, причем однажды перенесенная болезнь, вызванная одним из видов вируса, не создает в организме человека иммунитета от трех других. Универсальная вакцина от всех видов лихорадки денге была создана на рубеже 2010-х годов и впервые массово применена в Бразилии в 2015 году. Начиная с 2016 года, вакцинацию начали проводить страны Юго-Восточной Азии – Малайзия, Индонезия и Филиппины.