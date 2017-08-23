В Италии из-за фипронила конфисковали более 90 тысяч яиц и 30 тысяч кур

РИМ, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 90 тысяч куриных яиц и около 30 тысяч кур-несушек были конфискованы в среду в Италии сотрудниками специального подразделения карабинеров Nas, занимающегося защитой здоровья граждан, в связи с обнаружением опасного инсектицида фипронил.

В ходе состоявшейся в Риме специальной пресс-конференции начальник Nas генерал Аделмо Лузи сообщил, что секвестр был наложен на три птицефабрики и центр по упаковке яиц, находящиеся в городах Витербо и Анкона. В общей сложности была конфискована 91 тысяча яиц, в том числе 59 тысяч яиц, готовых для продажи в магазинах, и 32 тысячи яиц, предназначенных для корма животных.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако, по европейским нормам, применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.

Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран ЕС куриных яиц с фипронилом. На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца, в том числе, Нидерланды, Бельгия, Германия, Франции, Великобритания.

Министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не проинформировали об этом партнеров по ЕС при том, что Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.