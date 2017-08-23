Меркель ответила на вопрос, поддержит ли Германия США в случае войны с КНДР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не встанет "автоматически" на сторону Вашингтона в случае военной конфронтации между США и КНДР.

"Я скажу совершенно четко: нет. Я не вижу военного решения для Северной Кореи и считаю это абсолютно неправильным. Думаю, что дипломатические средства до сих пор не были полностью использованы", — заявила канцлер в ходе интервью, транслируемого на сайте издания Handelsblatt

Таким образом Меркель ответила на вопрос журналиста о том, будет ли ФРГ "автоматически на стороне американцев" в случае разжигания войны на фоне недавнего обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

"Нет, автоматически — нет", — констатировала канцлер.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, то с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".