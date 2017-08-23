В Косово за "пророссийские" действия задержали двух жителей Прибалтики

БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Двое граждан Эстонии и Латвии были задержаны в среду властями самопровозглашенной республики Косово за "пророссийскую деятельность" против интересов Приштины, сообщило Радио и телевидение Косово со ссылкой на правоохранительные органы.

"Двое пророссийски настроенных иностранных граждан, которые находились на Косово и вели пропаганду против Косово, задержаны сегодня. Источники в полиции Косово сообщили, что задержаны Р.Д. из Эстонии и Ю.Г. из Латвии", — передает телеканал.

Отмечается, что задержанных подозревают в "тайных действия против интересов Косово".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.