На острове Пхукет спасатели провели "магическую церемонию" против ДТП

БАНГКОК, 23 авг — РИА Новости. Спасатели из добровольного общества по чрезвычайным ситуациям "Фонд Кусонтхам", работающего на острове Пхукет в Таиланде, провели "магическую церемонию", призвав богов традиционного китайского пантеона обратить внимание на повторяющиеся ДТП в районе холма Патонг и избавить от них население и гостей острова, сообщает в среду русскоязычная версия интернет-портала Phuket News.

Спасатели в белых одеждах в сопровождении добровольных жрецов, несших символы китайских божеств, прошли процессией по наиболее опасному участку шоссе, идущего вдоль склона холма на пляж Патонг, а затем — весь район Патонг Бич до северной оконечности пляжа, сообщает портал.

Именно на склоне холма Патонг происходит наибольшее количество ДТП, в которые часто попадают не только индивидуальные транспортные средства, но и туристические автобусы. Склон холма на Патонге считается самым опасным участком среди всех автодорог Пхукета.

Организаторы церемонии уверены, что после обращения к китайским богам число аварий на холме Патонг сократится, тем более, что в последние годы в них чаще всего попадают китайские туристы.

Добровольные спасатели заменяют в Таиланде службы чрезвычайных ситуаций. Вместо министерства ЧС в стране действует разветвленная сеть фондов ЧС, финансируемых с помощью благотворительности. Сотрудники фондов – добровольцы, работающие спасателями в свое свободное время – проходят специальное обучение, включающее приемы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, тушение возгораний при ДТП и другие необходимые навыки. Автомобили фондов снабжены спецсигналами и сиренами и по закону имеют преимущественное право проезда, когда направляются к месту происшествия. Во многих случаях спасатели играют также и роль бригады скорой помощи, проводя обязательные медицинские процедуры на месте происшествия и доставляя пострадавших в медицинские учреждения.

Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП со смертельным исходом.