В Харьковской области готовили покушение на Порошенко, узнали СМИ

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец в Изюме. 22 августа 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец в Изюме. 22 августа 2017

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Аноним заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область, сообщает в среду агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Порошенко во вторник посетил с визитом Харьковскую область, там он открыл путепровод через реку Северский Донец в Изюме.

"Вчера, 22 августа, около 12.00 (совпадает с мск) поступил звонок на телефон управления СБУ от анонима. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, обнаружить местонахождение анонима было невозможно. Правоохранители завели по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.