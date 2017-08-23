В Харьковской области готовили покушение на Порошенко, узнали СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Аноним заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область, сообщает в среду агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области.
"Вчера, 22 августа, около 12.00 (совпадает с мск) поступил звонок на телефон управления СБУ от анонима. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, обнаружить местонахождение анонима было невозможно. Правоохранители завели по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.