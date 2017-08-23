ТБИЛИСИ, 23 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Депутат парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ада Маршания раскритиковала действия грузинских властей, которые отказались от помощи российской стороны в тушении крупного пожара в лесу близ курортного Боржоми.
"Очень плохо, что наше руководство, по крайней мере на данной этапе, отказалось от помощи Российской Федерации. Это является ни принципиальной позицией, ни патриотизмом, ни защитой достоинства", — заявила Маршания журналистам, чьи слова цитирует агентство "Интерпрессньюс"
Крупное возгорание произошло 20 августа в Боржоми-Харагаульском лесу. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра появились новые очаги возгорания. Два вертолета, участвующие в борьбе с огнем, принадлежат погранполиции Грузии, один — спасательной службе Азербайджана. Два вертолета и самолет на помощь Грузии прислала Турция, еще один вертолет — Белоруссия. Армения и Азербайджан также отправили в Грузию своих пожарных.