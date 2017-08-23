ТБИЛИСИ, 23 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Депутат парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ада Маршания раскритиковала действия грузинских властей, которые отказались от помощи российской стороны в тушении крупного пожара в лесу близ курортного Боржоми.

В тушении трех главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Помощь в тушении пожара, по данным грузинских властей, предлагали также США, Германия, Румыния, Греция и Россия. Премьер Грузии накануне заявил, что в помощи российской стороны "в нынешних условиях нет необходимости".

"Очень плохо, что наше руководство, по крайней мере на данной этапе, отказалось от помощи Российской Федерации. Это является ни принципиальной позицией, ни патриотизмом, ни защитой достоинства", — заявила Маршания журналистам, чьи слова цитирует агентство "Интерпрессньюс"

Ада Маршания – депутат, который на ряду с другими парламентариями в июле побывала в Москве на первой грузино-российской встрече на парламентском уровне.

Крупное возгорание произошло 20 августа в Боржоми-Харагаульском лесу. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра появились новые очаги возгорания. Два вертолета, участвующие в борьбе с огнем, принадлежат погранполиции Грузии, один — спасательной службе Азербайджана. Два вертолета и самолет на помощь Грузии прислала Турция, еще один вертолет — Белоруссия. Армения и Азербайджан также отправили в Грузию своих пожарных.