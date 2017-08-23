В Йемене около 30 человек погибли при авиаударе коалиции по отелю

САНА, 23 авг — РИА Новости. Авиаудар международной коалиции по отелю в столице Йемена Сане привел к гибели порядка 30 человек, сообщил РИА Новости местный источник.

Ранее лояльное повстанцам-хуситам агентство SABA сообщило, что более 70 человек погибли или ранены в результате авиаударов международной коалиции в Йемене в среду, не уточнив число погибших.

"Около 30 человек погибли в результате авиудара коалиции по отелю в зоне Бейт аль-Гази района Архаб Саны. Тела извлекли из-под руин отеля, где жили около 70 человек", — сказал источник.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.