В Киевской области установили сцену с картой Украины без Крыма

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Сцену с картой Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса установили накануне Дня независимости Украины в городе Бровары Киевской области, сообщает сайт телеканала "112 Украина".
День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов.