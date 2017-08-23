В Киевской области установили сцену с картой Украины без Крыма

Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, вывешенная в городе Бровары. 23 августа 2017

Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, вывешенная в городе Бровары. 23 августа 2017

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Сцену с картой Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса установили накануне Дня независимости Украины в городе Бровары Киевской области, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина — это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира", — говорится в сообщении.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов.