В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (324)

КИЕВ/МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook

Эту информацию подтвердили в МИД Белоруссии.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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